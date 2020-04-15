«مستقبل وطن» يوزع هدايا وفوانيس على الأطفال الأيتام في شبرا

وزع حزب مستقبل وطن، فى محافظة القليوبية، عددًا من الهدايا وفوانيس رمضان، على الأطفال الأيتام، لإدخال البسمة على وجوههم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتحت رعاية النائب عاطف ناصر أمين الحزب بالمحافظة.ونفذت أمانة حزب مستقبل وطن بحي شبرا الخيمة، فعالية كبرى بمشاركة شباب حزب مستقبل وطن، بتوزيع الهدايا على الأطفال الأيتام، وإدخال السرور عليهم في يوم اليتيم.وحرص شباب أمانة الحزب خلال التكريم وتوزيع الهدايا عليهم تجنبًا للازدحام والتكدسات، وتوعيتهم بطرق الوقاية من الأوبئة والإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على سلامتهم.وكان أطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى جميع محافظات الجمهورية، حملات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وأيضًا المساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقري والمراكز في المحافظات على الفئات والأسرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد.