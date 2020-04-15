«الحركة الوطنية»: الأجهزة الأمنية جسر الشعب إلى بر الأمان

نعى الدكتور محمد رجب، المستشار السياسي لحزب الحركة الوطنية المصرية، شهيد الوطن البطل المقدم محمد الحوفى التي استشهد أثناء استهداف بؤرة إرهابية في حي الأميرية، مؤكدًا أن مصر ببواسلها من القوات المسلحة والشرطة الوطنية وشعبها العظيم ستنتصر على الإرهاب.ولفت "رجب" -في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن قطاع الأمن الوطني فقد واحدا من أبرز قياداته الشبابية الذي استشهد وهو يدافع عن وطنه مصر فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن حادث الأميرية أثبت قدرة الشرطة المصرية، على سحق الإرهاب وطيور الظلام، ودحر مخططاتهم المشبوهة، داعيا الشعب المصري بالفخر بجهاز الأمن لنجاحه في توجيه الضربات الاستباقية لأعداء الحياة.وتوجه بخالص العزاء الى أسرة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان وأن يمن الله عز وجل بالشفاء العاجل على جميع المصابين.وأوضح أن تضحيات القوات المسلحة ووزارة الداخلية باتت جسرًا يعبر به الوطن إلى بر الأمان والشعب المصري خلف قيادته وجيشه وشرطته يثمن تضحياتهم من أجل الحفاظ على استقرار الوطن، مشيرا إلى أن ضربات أجهزة الأمن الاستباقية جعلت الإرهاب يتراجع بشكل ملحوظ على مدار العامين السابقين لذلك تحاول الجماعات الإرهابية الاختباء وسط المدنين لتنفيذ عملية إرهابية.