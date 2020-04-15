«مستقبل وطن» يواصل توزيع المواد الغذائية على أهالي الفيوم

واصل حزب "مستقبل وطن" فى محافظة الفيوم، توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، إهداءً من أمانة الحزب بالمحافظة، والتخفيف عن كاهل المواطن المصرى.وقالت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس عبد القادر الجارحى أمين الحزب بالمحافظة - في بيان اليوم - إنها تم إطلاق العديد من الأنشطة التنموية والفعاليات، وقامت أمانات حزب "مستقبل وطن"، بمراكز إطسا وطامية، والفيوم، بتوزيع كراتين السلع الغذائية الجافة، على المستحقين بقرى المحافظة.ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن" لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".