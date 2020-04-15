«الصناعات الهندسية»: حريصون على الموازنة بين أمان العامل وسير الإنتاج

قال تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة قامت بتوزيع سبل الأمان للعمالة على كافة المصانع، مشيرًا إلى أن الغرفة حريصة على سير عجلة الإنتاج والموازنة بين أمان العامل وسير الإنتاج.وأضاف تامر الشافعي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أنه تم تقسيم العمل لورديات؛ لتقليل الضغط على وسائل النقل، وتأمين وسائل الأمان والحماية الصحية لجميع العمال، مشددًا على أن فكرة الإعاشة داخل المصانع غير متوفرة في أغلب المصانع.وأشار رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الرعاية الصحية متواجدة بجميع المصانع التي بها إعاشة أو لا، والتي تتمثل في التوعية، والتأمين الصحي لجميع العاملين والكشف الدوري عليهم، والحرص على التباعد بين المواطنين، وتوفير وسائل الحماية الصحية متمثلة في الكمامات والمطهرات والقفازات لجميع العاملين في هذا الظرف الاستثنائي.