إحالة المتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الشرابية للجنايات

أمرت نيابة الشرابية الجزئية الأربعاء، إحالة شخصين للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بحيازة أسلحة بيضاء، والاستيلاء على سيارة بالإكراه من قائدها.كان قسم شرطة الشرابية أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث سمعوا صوت استغاثة من تاجر يدعى "إسماعيل. ط".باستبيان الأمر أدلى أن شخصين سرقوه بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بعمل التحريات وجمع المعلومات تم التوصل للمتهمين وهما "طه. ا"، عاطل، "رضا. ج"، مسجل خطر، وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما سلاحين (أبيض ومطواة)، وورقة بداخلها كمية من مسحوق الشطة، واعترفوا بسرقة السيارة.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.