تعليق الصلوات في المساجد والكنائس بالخرطوم

أعلن نصرالدين مفرح أحمد، وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، اليوم الأربعاء، تعليق صلاة الجمعة والجماعات بكل المساجد في ولاية الخرطوم، وكذلك تعليق الصلوات بكافة الكنائس بالولاية بداية من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أسابيع.ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول إن تعليق الصلوات "يأتي تخوفا من تفشى فيروس كورونا وانتشاره والفتك بالعباد والبلاد".وشمل القرار كل الصلوات وكل الطقوس الدينية والقداسات.ودعا الوزير الأئمة والخطباء والقساوسة والمطارنة وجميع سلطات ولاية الخرطوم إلى وضع القرار موضع التنفيذ فورا.وأكد أن قرارات وزارة الشئون الدينية ستأتى تباعا حسب ظروف الحالات بالتشاور مع ولاة الولايات.وسجلت السودان 32 حالة إصابة بكورونا وخمس حالات وفاة.