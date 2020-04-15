في ذكراه.. حكاية أول عود صنعه القصبجي بيديه

يا صباح الخير ياللي معانا٬ نورك يا ست الكل٬ ياللي انحرمت الحنان٬ رق الحبيب٬ هايم في بحر الحياة٬ يا قلبي بكره السفر٬ عطف حبيبي وهناني٬ ما دام تحب بتنكر ليه٬ حرمت أقول بتحبيني٬ ياللي جفيت ارحم حالي، يا فؤادي غني ألحان الوفاء٬ طاب النسيم العليل٬ وغيرها غيض من فيض ألحان عبقري النغم المصري٬ محمد القصبجي٬ والذي تحل اليوم الذكري الــ 128 لميلاده.ولد القصبجي في مثل هذا اليوم من عام 1892 في بيت بشارع حسن الأكبر بعابدين٬ لأب مشهور هو الشيخ علي إبراهيم القصبجي المنشد والمقرئ ذائع الصيت٬ حفظ القرآن وهو في التاسعة من عمره٬ وكان مفتونا بأبيه الذي لا يكف عن تدريب تلاميذه علي أصول العزف على آلة العود والغناء٬ وينتهز فرصة غياب أبيه عن المنزل فيقوم بعزف كل ما استمع إليه من دروس٬ وهكذا بالسليقة دون أن يدربه أحد٬ وكانت نداءات الباعة السريحة تسحره فيعزفها علي العود ويغنيها.وبحسب الروائي "خيري شلبي" فإن "القصبجي" لم ينتظر حتى تتيسر أحواله ليشتري عودا خاصا به فاستعار قطعة خشب من نجار الحي طولها نصف مسطرة٬ وثبت عليها رزتين خلعهما من تختة المدرسة٬ وكلما انقطع وتر من عود أبيه تلقفه وشده علي الخشبة٬ وباتت هذه الآلة البدائية سلواه الوحيدة في الحياة٬ يعزف عليها سرا٬ ذلك أن والده لم يكن يرجو له دخول عالم الفن٬ إنما يريده عالما من علماء الدين٬ ولهذا كان يكافئه كلما حفظ شيئا من القرآن باصطحابه إلي التياترو٬ ولم يكن الأب يدري أنه يضع ابنه علي طريق الغواية الفنية٬ إذا أن الولد وقع في سحر سلامة حجازي وحفظ جميع ألحانه٬ وفجأة اكتشف الأب أن ابنه يمارس الغناء بالفعل في أماكن متعددة فاضطر إلى تشجيعه.وفي عام 1912 حصل علي دبلوم المعلمين بترتيب متقدم وحاول إسقاط نفسه في الكشف الطبي هربا من مهمة التدريس٬ إلا أن أبوه أفسد عليه لعبته وتوسط لتعيينه مدرسا٬ لكنه ما لبث أن استقال من مهنة التدريس بعد عامين ليحترف الغناء والتلحين والتأليف الموسيقي٬ ولما لم يجد مؤلفا غنائيا يسعفه صار يؤلف لنفسه كلمات يلحنها ويغنيها إضافة إلي الأدوار الشائعة لمحمد عثمان وداود حسني٬ ثم انضم إلى تخت محمد العقاد كعازف للعود.وفي هذه الفترة أتقن العزف علي القانون والكمان٬ ثم إنه استقل بحياته وأصبح يعطي دروسا في تعليم العود والكمان والقانون٬ وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب من بين التلاميذ الذين تعلموا علي يديه أصول العزف علي العود٬ وقد سمعه عازف الناي "عبده صالح" والد القانونجي الشهير "محمد عبده صالح" فقدمه لمطربة شهيرة اسمها "توحيدة" تغني في صالة ألف ليلة وليلة بميدان العتبة٬ غنت من ألحانه دور "الحب له في الناس أحكام" فذاع صيته بين يوم وليلة٬ وتكالبت شركات الإسطوانات تطلب ألحانه لمطربيها٬ وكان محمد عبد الوهاب بمثابة النوتة الموسيقية التي يسجل عليها القصبجي ألحانه حتى لا تضيع من ذاكرته.