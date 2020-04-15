رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في ذكراه.. حكاية أول عود صنعه القصبجي بيديه

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:42 م
محمد القصبجي
محمد القصبجي
نضال ممدوح
طباعة
يا صباح الخير ياللي معانا٬ نورك يا ست الكل٬ ياللي انحرمت الحنان٬ رق الحبيب٬ هايم في بحر الحياة٬ يا قلبي بكره السفر٬ عطف حبيبي وهناني٬ ما دام تحب بتنكر ليه٬ حرمت أقول بتحبيني٬ ياللي جفيت ارحم حالي، يا فؤادي غني ألحان الوفاء٬ طاب النسيم العليل٬ وغيرها غيض من فيض ألحان عبقري النغم المصري٬ محمد القصبجي٬ والذي تحل اليوم الذكري الــ 128 لميلاده.

ولد القصبجي في مثل هذا اليوم من عام 1892 في بيت بشارع حسن الأكبر بعابدين٬ لأب مشهور هو الشيخ علي إبراهيم القصبجي المنشد والمقرئ ذائع الصيت٬ حفظ القرآن وهو في التاسعة من عمره٬ وكان مفتونا بأبيه الذي لا يكف عن تدريب تلاميذه علي أصول العزف على آلة العود والغناء٬ وينتهز فرصة غياب أبيه عن المنزل فيقوم بعزف كل ما استمع إليه من دروس٬ وهكذا بالسليقة دون أن يدربه أحد٬ وكانت نداءات الباعة السريحة تسحره فيعزفها علي العود ويغنيها.

وبحسب الروائي "خيري شلبي" فإن "القصبجي" لم ينتظر حتى تتيسر أحواله ليشتري عودا خاصا به فاستعار قطعة خشب من نجار الحي طولها نصف مسطرة٬ وثبت عليها رزتين خلعهما من تختة المدرسة٬ وكلما انقطع وتر من عود أبيه تلقفه وشده علي الخشبة٬ وباتت هذه الآلة البدائية سلواه الوحيدة في الحياة٬ يعزف عليها سرا٬ ذلك أن والده لم يكن يرجو له دخول عالم الفن٬ إنما يريده عالما من علماء الدين٬ ولهذا كان يكافئه كلما حفظ شيئا من القرآن باصطحابه إلي التياترو٬ ولم يكن الأب يدري أنه يضع ابنه علي طريق الغواية الفنية٬ إذا أن الولد وقع في سحر سلامة حجازي وحفظ جميع ألحانه٬ وفجأة اكتشف الأب أن ابنه يمارس الغناء بالفعل في أماكن متعددة فاضطر إلى تشجيعه.

وفي عام 1912 حصل علي دبلوم المعلمين بترتيب متقدم وحاول إسقاط نفسه في الكشف الطبي هربا من مهمة التدريس٬ إلا أن أبوه أفسد عليه لعبته وتوسط لتعيينه مدرسا٬ لكنه ما لبث أن استقال من مهنة التدريس بعد عامين ليحترف الغناء والتلحين والتأليف الموسيقي٬ ولما لم يجد مؤلفا غنائيا يسعفه صار يؤلف لنفسه كلمات يلحنها ويغنيها إضافة إلي الأدوار الشائعة لمحمد عثمان وداود حسني٬ ثم انضم إلى تخت محمد العقاد كعازف للعود.

وفي هذه الفترة أتقن العزف علي القانون والكمان٬ ثم إنه استقل بحياته وأصبح يعطي دروسا في تعليم العود والكمان والقانون٬ وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب من بين التلاميذ الذين تعلموا علي يديه أصول العزف علي العود٬ وقد سمعه عازف الناي "عبده صالح" والد القانونجي الشهير "محمد عبده صالح" فقدمه لمطربة شهيرة اسمها "توحيدة" تغني في صالة ألف ليلة وليلة بميدان العتبة٬ غنت من ألحانه دور "الحب له في الناس أحكام" فذاع صيته بين يوم وليلة٬ وتكالبت شركات الإسطوانات تطلب ألحانه لمطربيها٬ وكان محمد عبد الوهاب بمثابة النوتة الموسيقية التي يسجل عليها القصبجي ألحانه حتى لا تضيع من ذاكرته.

موضوعات متعلقة

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

«شم النسيم» إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

الرئيس السيسى يعزى أسرة الشهيد محمد الحوفى.. ويؤكد: فخور ببسالة رجال الشرطة

الصور

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

الأكثر قراءة

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

النقد الدولى: مصر لم تطلب أى مساعدات مالية بسبب كورونا

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

تعمل من المنزل.. إليك بعض النصائح

«اليونسكو» تحيي للمرة الأولى يوم الفن العالمي

محاصرة 5 عمال في حادث منجم فحم بالصين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
رسالة إلى النائب العام
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. حكاية أول عود صنعه القصبجي بيديه

«الثقافي الروسي» بالإسكندرية ينظم صالونه الأدبي عبر الإنترنت

«الناشرين المصريين» يضع محددات للتعاقد على نشر الكتب إلكترونيًا

مكافأة للفنانين التشكيليين المتضررين من أزمة كورونا