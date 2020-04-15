جاتيلوف: قرار أمريكا وقف تمويل «الصحة العالمية» يضر المنظمة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جينادي جاتيلوف، أن قرار الولايات المتحدة وقف تمويل منظمة الصحة العالمية يضر بشكل كبير بالمنظمة التي تلعب دورا هاما في مكافحة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19 ".ونقلت وكالة أنباء روسية عن جاتيلوف قوله للصحفيين: "قرار الولايات المتحدة بشأن تعليق المساهمات المالية لمنظمة الصحة العالمية أمر مؤسف. ستتسبب هذه الإجراءات بإلحاق ضرر بالغ بالمنظمة الدولية التي لعبت وما زالت، تلعب دورًا تنسيقيًا رائدًا في مكافحة جائحة "كوفيد-19".وأضاف جاتيلوف: "نحن على ثقة من أن منظمة الصحة العالمية، في جميع مراحل تفشي المرض الذي تصاعد إلى جائحة، تصرفت في إطار ولايتها بما يتفق بدقة، مع المبادئ التوجيهية للدول الأعضاء واستنادا إلى البيانات العلمية المتاحة". تتخذ غالبية البلدان الأعضاء في المنظمة نفس الموقف".وتابع بأن: " لوم منظمة الصحة العالمية بأن بعض البلدان لم ترغب بالاستجابة لتحذيراتها وتوصياتها، غير صحيح".وأشار إلى أنه:"في هذه المرحلة، من الصعب تقييم الضرر الذي سيلحقه قرار الإدارة الأميركية بعمل منظمة الصحة العالمية، وبشكل عام، الجهود الدولية لمكافحة "كوفيد-19". وتبلغ المساهمة الإلزامية للولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية حوالي 120 مليون دولار، أو 22 % من جميع المدفوعات المستحقة، الأموال الأميركية وغيرها من المنظمات غير الحكومية هي أكبر الجهات المانحة الطوعية لمنظمة الصحة العالمية.وأشار في حديثه إلى أن قرارات الولايات المتحدة حول وقف تمويل مساهماتها في عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، تهدف لانهيار نظام المنظمات الدولية، غير المقبولة لواشنطن، قائلًا: "التصريحات الأخيرة من قبل واشنطن تشير إلى استنتاج عام مؤسف، مفاده: انسحاب الولايات المتحدة من "اليونيسكو"، ومن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووقف تمويل عمل وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والآن منظمة الصحة العالمية، - يعتبر كل ذلك سياسة هادفة لانهيار نظام المنظمات الدولية، وخاصة تلك المنظمات غير المقبولة للولايات المتحدة".وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن وقف واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية، عازيًا ذلك لعدم قيام منظمة الصحة العالمية، حسب اعتقاده، بتوفير المعلومات حول فيروس كورونا المستجد في وقتها، وعدم إبلاغ المجتمع الدولي بالحقيقة حول الفيروس.كما اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مؤخرا، منظمة الصحة العالمية بأنها لم تقم بعملها لمنع انتشار وباء كورونا.