النيابة تحيل المتهمين بقتل موظف سرق 35 ألف جنيه للجنايات

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمين بقتل موظف لسرقته، إلى محكمة الجنايات، عقب توجيه تهمة القتل العمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.كشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "عصام. م"، "كرم. خ"، "عوض. ع"، عاطلين، وأنهما تعديا على المجني عليه بالسلاح الأبيض بهدف سرقته لحيازته على مبالغ مالية كبيرة حيث سرقوا حقيبة بها بها ٣٥ ألف جنيه من المجنى عليه وهاتف محمول.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج تفيد بالعثور على جثة موظف به طعنه بالسلاح الأبيض، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة.تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بارتكاب جريمة قتل المجني عليه بهدف سرقته وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.