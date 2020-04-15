الرمحى: الصحفى الداعم للإرهاب خائن للوطن وشرف المهنة

قال حمّاد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحفيين على قلب رجل واحد في مواجهة الكيانات الإرهابية وجماعات الشر وتجار الدم الذين استباحوا الأرواح والأعراض ولا هدف لهم سوى إسقاط الدولة المصرية.أضاف الرمحي أن الصحفي أو الإعلامي الذي يدعم الجماعات الإرهابية خائن لله والوطن وميثاق الشرف الصحفي، مطالبًا المؤسسات الصحفية والإعلامية بالاصطفاف خلف الدولة في مواجهة الإرهاب الأسود.جاء ذلك تعليقًا على العملية الناجحة التي قامت بها وزارة الداخلية التي قامت خلالها بتصفية خلية «الأميرية» الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأخوة الأقباط.وناشد عضو مجلس نقابة الصحفيين الزملاء في كل المؤسسات الصحفية والإعلامية بكشف الجهات والدول الداعمة لتلك الجماعات الإرهابية وفضحها أمام الرأي العام.