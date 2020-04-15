رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولى عهد أبوظبى يبحث تطورات كورونا مع حاكم ولاية نيفادا الأمريكية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:31 م
طيران الإمارات
طيران الإمارات
أ ش أ
طباعة
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالًا هاتفيًا من ستيف سيسولاك، حاكم ولاية نيفادا الأمريكية، تناول آخر تطورات أزمة فيروس "كورونا" على المستوى العالمي وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها، وتنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن بن زايد أشار إلى التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة في التصدي لفيروس "كورونا"، معزيًا الشعب الأمريكي في ضحايا الوباء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن يتم تجاوز خطر الفيروس في أقرب وقت.

وأكد بن زايد آل نهيان على تقديم كل ما تستطيعه للمساعدة في مكافحة خطر "كورونا" على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقًا من إيمانها بأهمية التضامن بين مختلف الدول في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن مشاركة الخبرات والتجارب بين الدول تعزز قدراتها المشتركة لمواجهة هذه الأزمة.

من جانبه، أكد حاكم ولاية نيفادا على عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية وعبر عن تقديره للتعاون القائم مع أبوظبي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى نهج الإمارات في تقديم المساندة إلى الكثير من الدول والمجتمعات في العالم لمواجهة فيروس "كورونا".

موضوعات متعلقة

الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا .. القاهرة 28

الأرصاد: عدم ارتداء الملابس الصيفية لمنتصف الربيع (فيديو)

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

«شم النسيم» إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

الصور

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

الأكثر قراءة

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

النقد الدولى: مصر لم تطلب أى مساعدات مالية بسبب كورونا

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

موعد إجازة عيد شم النسيم 2020

تعمل من المنزل.. إليك بعض النصائح

«اليونسكو» تحيي للمرة الأولى يوم الفن العالمي

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
رسالة إلى النائب العام
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. حكاية أول عود صنعه القصبجي بيديه

«الثقافي الروسي» بالإسكندرية ينظم صالونه الأدبي عبر الإنترنت

«الناشرين المصريين» يضع محددات للتعاقد على نشر الكتب إلكترونيًا

مكافأة للفنانين التشكيليين المتضررين من أزمة كورونا