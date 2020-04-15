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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال التعقيم والرقابة على أسواق المنيا (صور)

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:30 م
أعمال التعقيم
أعمال التعقيم
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار حملات التطهير والتعقيم للمباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية، على مستوى مراكز المحافظة التسع، بالتعاون مع شركة مياه الشرب، ومديرية الطب البيطري، حيث أسفرت تلك الحملات حتى الآن عن رش وتطهير 6424 مبنى حكوميًا، و295691 منزلًا و7614 شارعًا، و88 ميدانًا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وشدد المحافظ، على جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف أحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

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