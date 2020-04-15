Dmc تجمع الزعيم والأسطورة وتعرض «فالنتينو والبرنس» على شاشتها
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:02 م
حسين الجنديطباعة
كشفت قناة dmc عن خريطتها النهائية للمسلسلات التي ستعرضها في رمضان 2020، والتي وصلت إلى 5 أعمال درامية لكبار النجوم.
وأظهرت الخريطة عن وجود منافسة شرسة بين الزعيم الفنان عادل إمام والفنان محمد رمضان حيث ينافس الأول بمسلسل "فالنتينو" والأخير بمسلسل "البرنس" فيما لم يتم إعلان توقيت او ساعة العرض نفسها للجمهور.
وأظهرت الخريطة عن وجود منافسة شرسة بين الزعيم الفنان عادل إمام والفنان محمد رمضان حيث ينافس الأول بمسلسل "فالنتينو" والأخير بمسلسل "البرنس" فيما لم يتم إعلان توقيت او ساعة العرض نفسها للجمهور.
شاهد برومو مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام من هناويشارك في مسلسل فالنتينو كل من داليا البحيري وحمدي الميرغني وآخرون وهو من إخراج رامي إمام ومن تأليف أيمن بهجت قمر.
برومو مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان من هنا
ويشارك في مسلسل البرنس كل من نور اللبنانية ودنيا عبدالعزيز وأحمد زاهر وسلوي عثمان ومحمد مهران وآخرون وهو تأليف وإخراج محمد سامي.
ويشارك في مسلسل البرنس كل من نور اللبنانية ودنيا عبدالعزيز وأحمد زاهر وسلوي عثمان ومحمد مهران وآخرون وهو تأليف وإخراج محمد سامي.
تردد قناة DMC على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مسلسل فالنتينو ومسلسل البرنس فى رمضان 2020
- التردد: 11449
- الاستقطاب: أفقي H
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6