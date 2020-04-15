Dmc تجمع الزعيم والأسطورة وتعرض «فالنتينو والبرنس» على شاشتها

والتي وصلت إلى 5 أعمال درامية لكبار النجوم.

وأظهرت الخريطة عن وجود منافسة شرسة بين الزعيم الفنان عادل إمام والفنان محمد رمضان حيث ينافس الأول بمسلسل "فالنتينو" والأخير بمسلسل "البرنس" فيما لم يتم إعلان توقيت او ساعة العرض نفسها للجمهور.

شاهد برومو مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام من هنا





برومو مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان من هنا



ويشارك في مسلسل البرنس كل من نور اللبنانية ودنيا عبدالعزيز وأحمد زاهر وسلوي عثمان ومحمد مهران وآخرون وهو تأليف وإخراج محمد سامي. ويشارك في مسلسل البرنس كل من نور اللبنانية ودنيا عبدالعزيز وأحمد زاهر وسلوي عثمان ومحمد مهران وآخرون وهو تأليف وإخراج محمد سامي.





تردد قناة DMC على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مسلسل فالنتينو ومسلسل البرنس فى رمضان 2020

التردد: 11449

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويشارك في مسلسل فالنتينو كل من داليا البحيري وحمدي الميرغني وآخرون وهو من إخراج رامي إمام ومن تأليف أيمن بهجت قمر.