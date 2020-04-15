تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترًا والغاطس 5 أمتار، وذلك لتفريغ 2793 طن رخام بالميناء.وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأربعاء، بلغت 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن وتوجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 5 سفن.وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وتوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة وتوجد على الأرصفة سفينة، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.