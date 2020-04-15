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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبي تسجل أول تسلسل لـ«جينوم» فيروس كورونا في الإمارات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:41 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن "مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا" في إمارة دبي عن تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بفيروس كورونا، واصفا هذا الكشف بأنه "الأول من نوعه في الإمارات.

وأشار إلى أنه تم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وقال مسئولون في المركز، للصحفيين، اليوم الأربعاء: "يعد هذا الاكتشاف ركيزة أساسية تدعم جهود تحقيق مستويات متقدمة في التعامل مع المرضى وإيجاد أفضل السبل الممكنة لعلاجهم من خلال توفير فهم معمق ومبني على أسس علمية لانتقال الوباء وكيفية تطوره وانتشاره".

وقال الدكتور عامر شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس المركز، إن البحث العلمي هو عنصر بالغ الأهمية في وضع خطط واستراتيجيات المركز لمكافحة الفيروس المستجد.

وأصبح تسلسل الجينوم أداة مهمة بشكل متزايد لدراسة تفشي الأمراض، ويتكون جينوم الفيروس المسبب لـكوفيد19- (المعروف باسم SARS-CoV2-) من حوالي 30000 قاعدة أو حرف جيني، وقد بدأ العديد من الدول في تسجيل تسلسل الجينوم للفيروس من عينات المرضى.

وبينما ينتشر الفيروس ويستمر في التكاثر، تحدث تغيرات صغيرة في مادته الجينية.

كما تشير الدراسات الحديثة حول الفيروس المسبب لـكوفيد19- إلى أن هذه التغيرات الجينية، المعروفة باسم الطفرات، تحدث في المتوسط كل أسبوعين.

ومن خلال دراسة التسلسل الجيني للفيروس والتغيرات الطفيفة بمرور الوقت من خلال عينات عدة مرضى، يمكن للعلماء فهم كيفية انتشار الفيروس بشكل أفضل والذي يمكن أيضًا أن يساعد في الإجراءات والتدابير اللازمة للسيطرة على الجائحة.

وقاد هذه الدراسة، فريق بحثي من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهيئة الصحة بدبي، وجامعات محلية، ويضم الفريق خبراء في علم الفيروسات وعلم الأوبئة والصحة العامة وعلم الوراثة والأبحاث الإكلينيكية.

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