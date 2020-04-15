«ألتاي» ناجية من كورونا: روسيا بدون إصابات

أكد المركز الروسي لعمليات مكافحة وباء كورونا (كوفيد ــ 19) الأربعاء، أن جمهورية ألتاي تعد المنطقة الوحيدة من أصل 85 منطقة وإقليما في روسيا التي لم تُسجل فيها حتى الآن إصابات بالفيروس بينما اكُتشفت إصابات بالوباء في الــ 84 منطقة الأخرى.ويعيش في جمهورية ألتاي الواقعة على الحدود مع الصين ومنغوليا وكازاخستان، أكثر من 220 ألف شخص..حسبما أفاد المركز الروسي.ووفقا لأحدث البيانات فقد تم تسجيل 24.5 ألف حالة إصابة بعدوى كورونا في روسيا و198 حالة وفاة فيما تعافي من المرض حتى الآن 1986 شخصا في ظل تأكيد إصابة 3388 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.