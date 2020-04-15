البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه بختام التعاملات

أنهت مؤشرات البورصة معاملات، اليوم الأربعاء، على تباين، بدعم من تراجع بعض الأسهم القيادية التى أثرت بالسلب على حركة المؤشر الرئيسي للسوق، فيما ارتفعت المؤشرات الثانوية للسوق، نتيجة صعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 558.3 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 1.11 %، بما يعادل 116 نقطة خسارة لينهى تعاملاته عند مستوى 10342 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس70 متساوي الأوزان " بنسبة 46. 0 %، بما يعادل 4.99 نقطة، ليسجل مستوى 1091 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مستوى المليار جنيه، وذلك بتداول حوالي 269.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 31.88 ألف صفقة بيع وشراء.