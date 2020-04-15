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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدبولى يتابع الأوضاع الصحية وصرف مستحقات العمالة غير المنتظمة بأسيوط

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:32 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
أسيوط- محمد أبو شادي:
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طمأن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المحافظين، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، على استقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصحة ومستشفى العزل بأبوتيج لاستقبال أى حالات إصابة بفيروس كورونا وتوفر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.

واستعرض محافظ أسيوط، آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكل القطاعات.

كما تحدث عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة الاحترازية، كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات المباني وإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

واستعرض محافظ أسيوط، جهود المحافظة في التشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع كل التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم، خلال أعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم، مؤكدًا فتح منافذ مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كل الجهات بالمحافظة، فضلًا عن توفر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية وجاهزية المحافظة لسد احتياجات المواطنين مع توفر مخزون استراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية والمواد البترولية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

كما أشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة لصرف مكافآت العمالة غير المنتظمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال مكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الجاري وتسهيل الإجراءات لصرف تلك المكافآت للمستحقين.

وشدد على تنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلًا عن استمرار عمليات التعقيم والتطهير لكل المنشآت والمرافق والشوارع والميادين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود وتنظيم العمل بجميع المستشفيات وتزويدها بكل المستلزمات والاحتياجات، خاصة أقسام الطوارئ والعزل، بالإضافة إلى استعراض إجراءات الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات الإيجابية والمخالطين لهم وتفعيل فرق الرصد والتقصي والمتابعة للوافدين من الخارج.

فضلًا عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بحظر انتقال المواطنين والإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحلات بشكل دورى في الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل فريق عمل برئاسته وبمشاركة نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد لمتابعة رؤساء المراكز والأحياء في تنفيذ القرارات الصادرة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، فضلًا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية وتقسيم العمل بشأن توزيع الأغذية وأدوات النظافة والمطهرات والأدوية ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا أو المتضررة من فيروس كورونا.
عصام سعد
عصام سعد
مصطفى مدبولي
عصام سعد
عصام سعد
مصطفى مدبولي

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