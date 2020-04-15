رئيس حي الموسكي: الزحام كان بسبب موسم عيد المسيحيين وقرب حلول رمضان

قال العميد ماجد السيد، رئيس حي الموسكى، إن هناك مجموعة من البائعين التزمت بالحظر وفتحوا محلاتهم من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، كما أن الباعة الجائلين الذين يعتمدون على قوت يومهم اليومي تم التفاهم معهم أثناء القيام بالحملة التوعوية للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف السيد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن المحال مغلقة منذ 28 يومًا، مما يمثل جهدًا نفسيًا كبيرًا في نفوس أصحاب المحلات والباعة الجائلين الذين يعتمدون على قوت يومهم يومًا بيوم، مؤكدًا أن مشاهد الازدحام التى كانت موجودة أول أمس بمنطقة الموسكى كانت بسبب تكدس المواطنين نظرًا لموسم عيد الأقباط ودخول شهر رمضان المبارك.