مسن عمره 84 عامًا يتطوع لاختبار لقاح كورونا (فيديو)

عرضت فصائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يوثق لحظات تطوع مسن لاختبار لقاح كورونا في المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في الصين.وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن التجارب انطلقت بمدينة ووهان في مقاطعة هوباي، التي تعتبر مصدر انتشار الوباء، بمشاركة 500 متطوع، الأكبر سنًا منهم رجل عمره 84 سنة.وأشارت إلى أن اللقاح، الذي طوره معهد التقنية الحيوية بأكاديمية العلوم الطبية العسكرية، تم ابتكاره بناء عن الهندسة الوراثية، وهو مستخدم للتصدي للأمراض التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد.وكانت المرحلة الأولى من التجارب، التي جرت في مارس الماضي، مركزة على مدى أمان اللقاح، فيما ستركز المرحلة الثانية على مدى فاعليته، حسب الصحيفة.