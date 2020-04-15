إزالة 117 حالة تعد على أراضٍ زراعية فى سوهاج

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، أزالت 19 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وأراض زراعية، خلال حملة شملت مجلس قروي بيت داوود، قرية الزرازرة ونجوع برديس، وقرية بني حميل.ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج 4 قرارات إزالة تعد على أملاك الدولة بقرى الكوامل بحري، وقرية باجا بجزيرة شندويل، وفي مركز ومدينة دار السلام، تمت إزالة 3 حالات إزالة فورية تعد على أملاك الدولة، بنجوع العزبة بأولاد يحيي الحاجر، وتمت إزالة فورية لحالة تعد على أملاك الدولة بقرية القوصة بالبلابيش قبلي.ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة إزالة ٥ حالات تعد على أراضى زراعية، فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة حملة إزالة لتعديات علي أراضي زراعية بمنطقة مشروع غرب طهطا، أسفرت عن إزالة عدد 3 حالات بمدينة طما، حالتين بقرية الحديقة.واستهدفت حملة إزالة مكبرة بمركز ومدينة المراغة، أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية، وفي حملة أخرى استهدفت إزالة فورية لـ 6 حالات تعد بالبناء، وفي مركز ومدينة طهطا تم استهداف إزالة عدد 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية.