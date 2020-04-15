ضبط سكرتير محكمة انتحل صفة وكيل نيابة في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، القبض على موظف انتحل صفة وكيل نيابة، ووضع عازل للشمس على سيارته الشخصية تتضمن عبارة هيئة قضائية للنصب على المواطنين.كان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مباحث قسم شرطة بندر قنا ضبط «مصطفى.ا.م » 35 عاما، سكرتير بمحكمة الأسرة ومقيم بدائرة بندر قنا، وبحوزته سيارة، وعُثر بداخلها على أوراق يدعى فيها صفته وكيل النائب العام "مزورة"، وضع ملصقات جهة قضائية على سيارته الشخصية.وبمواجهته؛ اعترف بانتحاله صفة عضو بإحدى الهيئات القضائية، واستخدامه ذلك الأمر لتسهيل مروره من الكمائن الأمنية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.