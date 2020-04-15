محافظ سوهاج ينعى الشهيد محمد الحوفى

نعي اللواء طارق الفقي، محافط سوهاج، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، شهيد الأمن الوطني ووزارة الداخلية الذي استشهد مساء الثلاثاء في مواجهات مع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.وتقدم محافظ سوهاج بالإنابة عن نفسه وعن جميع أهالي المحافظة بخالص التعازي إلى الشعب المصري ووزارة الداخلية في وفاة شهيد الواجب الذي قدم وضحى بنفسه فداءً لوطنه.وأكد أن الجماعات الإرهابية لن تنال منا ولن تعوق مسيرة الوطن في التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وبعث محافظ سوهاج بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيد الواجب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.