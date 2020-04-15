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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج ينعى الشهيد محمد الحوفى

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:28 م
طارق الفقي
طارق الفقي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نعي اللواء طارق الفقي، محافط سوهاج، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، شهيد الأمن الوطني ووزارة الداخلية الذي استشهد مساء الثلاثاء في مواجهات مع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وتقدم محافظ سوهاج بالإنابة عن نفسه وعن جميع أهالي المحافظة بخالص التعازي إلى الشعب المصري ووزارة الداخلية في وفاة شهيد الواجب الذي قدم وضحى بنفسه فداءً لوطنه.

وأكد أن الجماعات الإرهابية لن تنال منا ولن تعوق مسيرة الوطن في التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبعث محافظ سوهاج بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيد الواجب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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