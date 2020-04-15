«من مكانى هذا» برنامج شريف مدكور على «ميجا FM» فى رمضان

يقدم الإعلامي شريف مدكور، برنامجًا جديدًا بعنوان "من مكاني هذا" على راديو ميجا FM، خلال شهر رمضان الكريم المقبل، ومدته تتراوح من ٥ إلى ٦ دقايق يوميًا.وتدور فكرة البرنامج حول فزورة حيث يتحدث شريف مدكور عن ملامح مكان معين، ويطلب من المستمعين إرسال الإجابة أين هذا المكان الذي يتحدث عنه، فهو برنامج يجمع بين الثقافة والترفيه.يذكر أن الإعلامي شريف مدكور انضم لراديو ميجا FM مع بداية العام الجاري بتقديم برنامج" بيت شريف".وفي سياق متصل، يواصل الإعلامي شريف مدكور تقديم برنامجه " ٤ شارع شريف" على شاشة الحياة، في شهر رمضان، بالإضافة إلى مسابقة برعاية مطبخ تورنيدو.