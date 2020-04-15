«مياه البحر الأحمر» تواصل حملات التطهير لمواجهة كورونا

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، حملات التطهير والتعقيم التى يتم تنفيذها بجميع فروع الشركة، لتغطية كل مواقع الشركة من مقرات إدارية ومحطات مياه شرب وصرف صحي، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.وقام فرع شركة مياه الشرب بمدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، بتطهير موقع الخزانات الرئيسية وغراب المياه بالمدينة، والروافع والمقر الإدارى للفرع، وكذلك مركز خدمة العملاء.كما تم توفير كل وسائل الوقاية للعاملين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا ومديرية الصحة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالأماكن العامة والمصالح الحكومية والمنشآت لتغطية أعمال التطهير والتعقيم جميع أنحاء المدينة.وأكد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن حملات التطهير اليومية يتم تنفيذها بجميع فروع الشركة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن ومديرية الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.