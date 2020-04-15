حبس عاطلين يتاجران في العملة بالإسكندرية

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وتم التحفظ على المضبوطات.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج المصرف.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي، وبتفتيشهما عُثر بحوزتها على 16 ألف جنيه مصرى، و800 دولار أمريكي و150 يورو و25 ليرة تركية، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.