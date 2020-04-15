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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ29 ألف مستحق في المنيا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:23 م
منحة العمالة
منحة العمالة
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن فروع البنك الزراعي المصري ومكاتب البريد بجميع المراكز، تواصل لليوم الثالث على التوالي، صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

وأعلن المحافظ أن 29016 من المستحقين، صرفوا المنحة خلال يومي الإثنين والثلاثاء، منها 17575 منحة عبر منافذ البريد و11441 عبر منافذ البنك الزراعي المصري.

وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة للبدء في صرف تلك المنحة، في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، حفاظا على صحة المواطنين، وضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأعلن المحافظ أنه تم تجهيز 114 فرعًا للبنك الزراعي المصري، لصرف المنحة، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذا إضافيا وذلك خلال الفترة من الإثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020.

وكان المحافظ قد تفقد أعمال الصرف في عدد من فروع البنك الزراعي المصري ومكاتب البريد.

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