سوهاج تستعد لاستلام وتوريد القمح بـ17 شونة وهنجر

أنهت الأجهزة المعنية بمحافظة سوهاج استعداداتها لموسم توريد واستلام محصول القمح من المزارعين للعام الزراعي الحالي 2020، وجرى مراجعة تجهيزات الشون والصوامع المنتشرة في غالبية مراكز المحافظة، من حيث تبخير وتطهير الأرضيات وتوفير المشمعات والعروق الخشبية وتوفير أجولة الخيش.وعاينت الجهات المعنية من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح؛ للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع.وتوجد بمحافظة سوهاج 3 صوامع وهي صوامع غرب طهطا وسعتها التخزينية 60 ألف طن، صوامع أولاد نصير وسعتها التخزينية 30 ألف طن، صوامع البلينا وسعتها التخزينية 20 ألف طن، وتتنوع جهة التبعية لهذه الصوامع بين الشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية.كما يوجد بمحافظة سوهاج 17 شونة وهنجر ومركز تجميع، وتنتشر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتتنوع جهة تبعيتها بين بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركة مطاحن مصر العليا.من ناحيتها، قالت الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن مساحات القمح المُنزرعة وفق الحصر الفعلي للمديرية هذا العام بلغت 209 آلاف و955 فدانًا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة.وأضافت أن استلام محصول القمح من المزارعين يجري وفقًا للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و670 جنيهًا، للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.