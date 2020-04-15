محافظ الإسكندرية: استمرار الإنتاج والإجراءات الوقائية هما مستقبل مصر

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، جولة بشركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للأسمدة، وذلك لتفقد سير الأعمال بالشركتين وطاقة العمل الإنتاجية بهما، والتعرف على الإجراءات الوقائية المستخدمة للحفاظ على سلامة العاملين من قبل إدارة الشركتين.وأشاد المحافظ بالأداء المميز لإدارة شركة أبو قير للأسمدة وإدارة شركة الإسكندرية للأسمدة، ومدي حرصهم علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين، كما أشاد بالمشاركة المجتمعية الرائعة التي تقوم بها الشركتين فى دعم المبادرات الموجهة لخدمة المجتمع السكندري.وأكد "الشريف" على إهتمام القيادة السياسية بإستمرار الطاقة الإنتاجية والعجلة الاقتصادية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى توجيه سيادته بتقديم كامل الدعم للمنشآت الصناعية، مع الحرص على سلامة كافة العاملين بالتشديد علي إتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.ولفت الشريف بأن استمرار الطاقة الإنتاجية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية هو السبيل الوحيد لمستقبل واعد لمصر والمصريين.جاء ذلك بحضور المهندس سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة أبو قير للأسمدة، والمهندس خالد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية للأسمدة.