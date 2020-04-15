عضو «الأعلى للشؤون الإسلامية»: السيسي بطل اختاره المصريون لقهر الجماعات الظلامية

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأزمات دائمًا ما تفرز المعدن النفيس للمصريين الذين يقفون بجانب الدولة والمرضى ومساعدة أسرهم ماديًا، وتظهر أيضًا المعدن الرخيص الخبيث وهو معدن الجماعات الإرهابية القبيحة التي تبيح دماء الأبرياء، وتزهق الأرواح.وأضاف هندي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لهدم الكعبة حجرًا حجرًا أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق"، معلقًا: "فما بالنا بشهيد سهر يحرصنا ويحمينا".وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هذه الجماعات الرخيصة هم كتجار الحروب الذين يتاجرون بما يخرب في المجتمعات، وهم لا يريدون للمجتمع سوى الخراب والدمار، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطل يقف أمام الجماعات الإرهابية، وأكد أن معركة مصر هي معركة إيضاح الخطاب المعتدل والنموذج المعتدل للإسلام، وأطلق مبادرة لتجديد الخطاب الديني، متابعًا: "الرئيس بطل اختاره المصريون لقهر هذه الجماعات الظلامية في مصر وأعطى نموذج للعالم أجمع".