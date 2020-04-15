بدء تجميل «JANNA» بدمياط الجديدة (صور)

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه جاري تنفيذ أعمال زراعة وتجميل وتنسيق الموقع لـ 44 عمارة في «JANNA» بإجمالي 1056 وحدة سكنية بمشروع إسكان جنة الفاخر بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.وشدد "رئيس الجهاز" على شركات التنفيذ الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19 لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.وأوضح في تصريحات له أن أعمال التجميل تاتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.