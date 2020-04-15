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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس المخابرات البريطانية السابق: الصين أخفت انتشار كورونا في البداية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:02 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (إم.آي 6) اليوم الأربعاء، إن الصين أخفت معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا المستجد عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحَاسب على هذا الخداع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، أنه سيوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، قائلًا إن المنظمة روجت "للمعلومات المغلوطة" التي نشرتها الصين بشأن الفيروس.

وقال جون ساورز رئيس المخابرات البريطانية منذ عام 2009 حتى عام 2014، إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين وليس منظمة الصحة العالمية.

وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هناك غضب شديد في أمريكا إزاء ما يرون أنه ضرر أُلحق بنا جميعا على يد الصين وتتهرب الصين من تحمل جزء كبير من مسؤولية ظهور الفيروس والإخفاق في التعامل معه في البداية".

وتابع قائلًا "عمل المخابرات هو الحصول على المعلومات التي أُخفيت عنك من دول وجهات أخرى، وكانت هناك فترة وجيزة في ديسمبر ويناير كان الصينيون يخفون فيها ذلك عن الغرب بالتأكيد".

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