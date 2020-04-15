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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الطب الوقائي بكفر الشيخ: وضع «شباس عمير» مستقر ولم نحسم عزلها

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:54 ص
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة فيديكار بدوي، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إن الوضع الطبي بقرية "شباس عمير" التابعة لمركز قلين التي ارتفعت الإصابات بها إلي 6 حالات، بأنه مستقر ومطمئن حتى الأن.

وأشارت إلى أن ذلك بعد إجراء مسح شامل لجميع الحالات المخالطة وعزل بعض منازل القرية ومتابعتهم بصفة يومية، فضلا عن حملات التوعية المكثفة للأهالي والعاملين بالوحدة الصحية هناك لتعريفهم كل المعلومات عن فيروس "كورونا المستجد" وكيفية مواجهته، وكذلك طرق العزل المنزلي وسبل الوقاية اللازمة للجميع.

وأضافت مديرة الطب الوقائي، خلال تصريحات خاصة ل "الدستور"، أن الوزارة أشادت بالإجراءات الوقائية التي اتبعناها في القرية منذ بدء ظهور الحالات فيها، "وذلك لما قمنا به من متابعة جميع المخالطين بصورة مكثفة، وأيضا تعقييم وتطهير الشوارع والمنازل بالتعاون مع الوحدة المحلية بقلين ومديرية الطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحى"، مؤكدة مراقبة الوضع الصحي بالقرية عن كثب والتعامل مع أي طارئ من خلال فرق الطب الوقائي المنتشرة في جميع ربوع المحافظة.

وأوضحت د. فيديكار،" أن قرية "شباس عمير" كبيرة للغاية مترامية الأطراف فهي أشبه بالمدينة، وليست قرية صغيرة كما يظن البعض، وعزلها حتى الآن لم يتم حسمه، ولكننا لمسنا من الأهالي هناك أنه بالفعل بدأو في تطبيق إلتزام منازلهم قدر الإمكان والتعامل بمسئولية شديدة، وذلك بعدما شهدت القرية أول حالة وفاة بسبب الفيروس، وهو ما يبعث الطمأنينة على استمرار الاستقرار في الوضع الطبي هناك، بل والتحسن أيضا إذا استمر الأهالي في اتباع كافة أساليب الوقاية التي أوعزنا إليهم بها.

وتابعت مديرة الطب الوقائي: أن الوضع الصحي على مستوى المحافظة مستقر، وفرق الطب الوقائي تعمل ليل ونهارا من أجل مواجهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، مناشدة المواطنين بعدم ترديد الشائعات والتأكد من كافة الأخبار من مصادرها الرسمية الموثقة لكي تحدث بلبلة ويؤثر ذلك علي معنويات الفريق الطبي.

وكان مجلس مدينة قلين، قام بحملة مكبرة لنظافة وتعقييم وتطهيير لشوارع ومؤسسات قرية "شباس عمير"، وكذلك أيضا تطهير المدافن بعد دفن أول سيدة مصابة بالفيروس، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

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