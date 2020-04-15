طائرات مراقبة أمريكية تحلق بالقرب من شبه الجزيرة الكورية

حلقت سلسلة من طائرات المراقبة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بالقرب من شبه الجزيرة الكورية وفوقها بعد إطلاق كوريا الشمالية ما يبدو بأنه صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي.وأفادت وكالة معنية برصد وتتبع حركة الطيران- في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- بأنها رصدت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز آر سي- 135 يو في طريقها إلى المياه بين كوريا الجنوبية واليابان دون إعطاء تفاصيل عن وقت عملياتها.ورصدت الوكالة أمس طائرات تابعة للقوات الجوية من طراز آي-8 سي وأخرى تابعة للبحرية الأمريكية من طراز آي بي- 3 آي تحلق فوق كوريا الجنوبية بعد أن أطلق الشمال صواريخ كروز من سطح سفينة بالقرب من بلدة مونشون الساحلية الشرقية.جاء إطلاق الصواريخ عشية عيد الميلاد الـ108 لـ"كيم إيل سونج"، مؤسس كوريا الشمالية الراحل وجد الزعيم الحالي كيم جونج أون، ويتزامن مع الانتخابات العامة لكوريا الجنوبية.وسط تقدم ضئيل في المفاوضات النووية، دعا الشمال إلى تعزيز الدفاع عن النفس وأطلق سلسلة من القذائف الصاروخية. وتعد أحدث عمليات الإطلاق هي خامس اختبار للأسلحة الرئيسية أجرته بيونج يانج هذا العام.