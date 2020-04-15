شعراوي يبحث مع مسؤولة «الأغذية العالمي» دعم متضرري كورونا

بحث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع آلاء الزهيري، مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية، في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.وشهد الاجتماع بحث كيفية التعاون بين الوزارة والبرنامج للقيام ببعض التدخلات العاجلة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظات وتحسين معيشتهم وتقديم المساعدات لهم؛ للحد من الفقر وإعانتهم في حياتهم اليومية، للتخفيف من الآثار المترتبة على بعض الفئات التى تأثرت من تداعيات الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الوزارة بالمحافظات، خاصة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أو المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).وقال شعراوي إن الوزارة تسعى مع كافة شركائها الدوليين والجهات المانحة التى تتعاون معها فى بعض المشروعات على القيام ببعض التدخلات السريعة لمساعدة عدد من الأسر بالقرى الأكثر احتياجًا فى المحافظات خلال الفترة الحالية، مؤكدًا التعاون الذي تقوم به الوزارة مع البنك الدولى فى إطار برنامج صعيد مصر بقنا وسوهاج.كما تم خلال اللقاء بحث أطر إمكانية التعاون المشترك في إطار دعم صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة من خلال التخفيف على صغار المقترضين والمستفيدين الذين تعثروا خلال الفترة الأخيرة عن سداد المستحقة عليهم بسبب تداعيات إجراءات الدولة فيما يخص فيروس كورونا، ودراسة تدبير مبلغ إضافي لإدارة محفظة الصندوق الذي يقدم القروض الصغيرة للمرأة المعيلة بالريف والفئات الأقل دخلًا.ووجّه وزير التنمية المحلية بعقد اجتماع مشترك بين آلاء الزهيرى والمسئولين فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وصندوق التنمية المحلية وإدارة التعاون الدولي بالوزارة، لتحديد أساليب ومجالات التعاون في الأطر التنموية وتركيز الاهتمام خلال هذه المرحلة لتلبية الاحتياجات الطارئة للأسر الأكثر احتياجًا بسبب تداعيات فيروس كورونا.أكد الوزير أهمية اللقاء المشترك الذى عقده فى شهر مارس الماضي مع منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، والدكتور محمد بدر المستشار السياسي الأول للتخطيط الاستراتيجي لبرنامج الأغذية العالمى بروما لتحديد مجالات التعاون المشترك.كما بحث اللقاء التعاون فى برنامج تبادل الديون المنفذ مع الحكومة الالمانية فى ظل ما يتاح لبرنامج الاغذية العالمى من دعم عند إقراره، كما تم أيضًا بحث التعاون فى إطار المنح المقدمة من الشركاء الدوليين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وأشاد محمود شعراوي بالعلاقات الجيدة التي تربط بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية وعدد من الوزارات ومحافظات الجمهورية المختلفة، وكذا حرص البرنامج على التعاون مع الوزارة لتقديم الدعم لبعض الأسر الأكثر احتياجًا التى تضررت من آثار فيروس كورونا وتوفير فرص عمل لهم.وقال شعراوي إنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة والبرنامج لتعزيز مجالات التعاون بين الجانين فى كل المحافظات.من ناحيتها، أكدت آلاء الزهيري أن الركائز الخمسة لاستراتيجية عمل برنامج الأغذية العالمى فى مصر تتفق مع الجهود التنموية التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية بما يعود بالنفع على خدمة المواطنين بمختلف المحافظات، خاصة أن البرنامج تقوم استراتيجيته تقوم على محاور تعزيز القدرات المؤسسية الحكومية والمساعدات المقدمة للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة وبناء القدرة على الصمود إزاء التغير المناخى لصغار المزارعين والحماية الاجتماعية وتحسين التغذية للمصريين مع التركيز على السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع.أعربت الزهيري عن حرص البرنامج العالمي على تقديم الدعم لكافة البرامج والمشروعات التى تقوم بها الوزارة، مشيدة بالدعم الذي يقدمه وزير التنمية المحلية لعمل البرنامج في المحافظات كافة.أشارت الزهيرى إلى إشادة المسئولين ببرنامج الأغذية العالمى بحزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة المصرية، لحماية العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية فى كافة المحافظات وكذا إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.كما عرضت مسؤولة العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي خلال اللقاء مجالات التعاون بين البرنامج ووزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم خلال الفترة الحالية خاصة لدعم بعض الأسر التى تضررت من تداعيات فيروس كورونا.