ألمانيا تخطط لتمديد قيود كورونا حتى 3 مايو على الأقل

تخطط الحكومة الاتحادية الألمانية الاقتراح على الولايات تمديد القيود الحالية المفروضة على الحياة العامة حتى 3 مايو المقبل على الأقل.وأفادت مصادر مطلعة عقب اجتماع عبر الهاتف بين رئيس ديوان المستشارية في برلين ورؤساء دواوين حكومات الولايات أمس الثلاثاء، أنه من المنتظر إقرار مذكرة تتضمن هذه التوصيات اليوم خلال اجتماع المستشارة أنجيلا ميركل مع أعضاء مجلس الوزراء المعني بإدارة أزمة كورونا.وذكرت المصادر أن ميركل تعتزم طرح هذه المذكرة بعد ذلك عقب ظهر اليوم على رؤساء حكومات الولايات خلال اجتماع عبر الفيديو لمناقشتها وإدخال تعديلات عليها إذا استدعى الأمر ذلك.وتؤكد الحكومة الاتحادية في التوصيات أيضا على ضرورة التنسيق بين الولايات عند اتخاذ قرار بفتح تدريجي محتمل للمدارس.وذكرت مصادر من الولايات أنه خلال الاجتماع بين رؤساء دواوين حكومات الولايات ورئيس ديوان المستشارية هيلجه براون تم بشكل أساسي عرض سبل تنفيذ تخفيف تدريجي للقيود المفروضة على الحياة العامة.ومع ذلك، أكد اللقاء على ضرورة استمرار القيود، كما هو الحال في معظم البلدان المجاورة حول ألمانيا، لحين إشعار آخر، لأنه بخلاف ذلك سيشكل الوضع خطورة.كما جرى مناقشة تفويض مؤتمر وزراء التعليم بوضع خطة لإعادة الفتح التدريجي للمدارس والجامعات بعد وضع كافة اعتبارات السلامة في الاعتبار.