تقديرات النقد الدولي تقود الأسهم الأوروبية للتراجع في المستهل

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صعود دام خمس جلسات متتالية، متأثرة بتقديرات صندوق النقد الدولي بشأن تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.تراجع مؤشر "يورو ستوكس 600" بنحو 0.5 % ليصل إلى 332.1 نقطة، في حين انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 % ليسجل 5763.1 نقطة.وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي هبوطًا بنسبة 0.8% مسجلًا مستوى 4485.9 نقطة، كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.1 %عند مستوى 10584.2 نقطة.وحذر صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء من خسارة الاقتصاد العالمي 9 تريليونات دولار بسبب كورونا خلال عامين.كما خفض الصندوق بشكل كبير توقعاته للنمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة إلى احتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي.وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو 7.5% هذا العام، في هبوط حاد غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، كما توقع انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 6.5%.ورجح صندوق النقد أن يكون أداء الاقتصاد في منطقة أوروبا في المجمل الأسوأ في العالم.لكنه أفاد بأن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء كورونا سيتلاشى في النصف الثاني من 2020، مع الرفع التدريجي لإجراءات احتوائه، وستبدأ الدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو في التعافي بعد ذلك، لكن بوتيرة أبطأ بكثير.وأصيب نحو مليوني شخص في العالم بفيروس كورونا فيما تجاوز عدد الوفيات 120 ألفًا، ويعد "الإغلاق الكبير"، وهو المصطلح، الذي استخدمه صندوق النقد الدولي للإشارة إلى الركود العالمي الحالي، الأسوأ منذ "الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.