3 إصابات جديدة بكورونا في الخليل ورام الله

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ورام الله.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن مدينة "دورا" في الخليل سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أن بلدة "نعلين" غرب رام الله سجلت حالة واحدة، مشيرة إلى أن الحالات الثلاث ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس.