الإمارات تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية فى مصر

جددت دولة الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في مصر، التي داهمت وكرا للإرهابيين في منطقة الأميرية بالقاهرة، ما أسفر عن استشهاد ضابط وجرح آخرين ومقتل عدد من العناصر الإرهابية، حيث عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر، كانوا ينوون استخدامها في تنفيذ عمليات إجرامية بالتزام مع أعياد المسيحيين.وأكدت الوزارة أن الإمارات تعرب عن رفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهيد، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.