ضبط 3100 كمامة مجهولة المصدر بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية إنه ضبط مصنع كمامات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمنوف وتم التحفظ على 1600 كمامة تحت التصنيع و1500 كمامة منتج نهائى غير مطابق للمواصفات الصحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضح المحافظ- في بيان اليوم- أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر جنح ضد صاحب ثلاجة لحوم بناحية بركة السبع وتم التحفظ على 5 أكياس كفتة و5 أكياس سجق زنة 900 جرام مجهول المصدر وتحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية بركة السبع وتم التحفظ على 14 علبة كركادية منتهى الصلاحية، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل مبيدات بناحية بركة السبع وتم التحفظ على 4 أكياس مبيد حيوى منتهى الصلاحية.تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية الشهداء لتجميعه 17 شيكارة دقيق بلدى مدعم بهدف إعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح ضد صاحب مخزن سلع غذائية بسرس الليان لإدارته بدون ترخيص وحجب السلع الغذائية عن البيع بهدف تقليل المعروض منها لارتفاع الأسعار وتم التحفظ على 5 أطنان أرز.وأكد محافظ المنوفية استمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.