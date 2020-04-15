نائب: قروض الجمعيات تضاعف معاناة أصحاب المشروعات الصغيرة

أكد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الجمعيات الأهلية ومنها التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لم تكن على قدر المسؤولية، فبدلًا من مساعدة المواطنين في الوقت الراهن، ألزمت المتعاملين معها بدفع الأقساط في مواعيدها مع نهاية كل شهر، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء باعتباره يرأس هيئة الاستثمار؛ لمناقشة هذا القرار وعدم التزام الجمعيات بما قامت به الدولة والتخفيف على أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب والمرأة المعيلة وغيرهما.قال بركات إنه في الوقت الذي تستمر فيه أزمة كورونا وتنذر بمزيد من التداعيات الخانقة على المواطنين المتأثرين، ومع اشتداد الأزمة والغموض الذي يكتنفها واحتمالات استغراقها فترة من الزمن تطول أو تقصر وفقًا لتطوراتها، فإن الحاجة باتت ملحة لتدخل الدولة لإجبار الجمعيات على تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أن التأجيل لا يعني الإعفاء وإنما هو لفترة معينة ومحدودة أسوة بإجراءات التأجيل في البنوك.أضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أنه ينبغي أن يكون التأجيل بدون فوائد مقترحًا أن تكون طريقة التسديد عن طريق تمديد فترة القسط أو اعتبار الأقساط المؤجلة قرضًا جديدًا بحيث يخصم مبلغًا شهريًا إضافيًا مع القسط السابق، مشيرًا إلى أنه طالما توقف النشاط التجاري منذ بدء الوباء فمن أين للمقترضين الوفاء بالأقساط المستحقة؟ موضّحًا أن المواطن تنتظره مناسبات تحتاج إلى مصاريف كثيرة منها شهر رمضان والعيد كما أن البقاء في المنازل خلال هذه الفترة يترتب عليه استهلاك كبير في الكهرباء والماء فضلا عن المصاريف الاستهلاكية من المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها.