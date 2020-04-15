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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تتجه لسوق السندات في ظل تراجع أسعار النفط

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:40 ص
السعودية
السعودية
وكالات
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بدأت السعودية اليوم الأربعاء، في طرح سندات دولية، لتنضم بذلك إلى دول إقليمية طرحت سندات خلال الأسابيع الماضي لدعم مواردها المالية في ظل استمرار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء فإن السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تطرح سندات دولارية بآجال 5.5 و10.5 و40 عاما.

ويتعرض اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، لضغوط مع تراجع أسعار خام برنت بنحو 50% هذا العام إلى ما دون 30 دولارا للبرميل.

وكانت السعودية توجهت إلى السوق في يناير الماضي وجمعت خمسة مليارات دولار.

ووفقا لبلومبرج فإن الفائدة الأولية لشريحة سندات الأربعين عاما هي 5.15%.

وهي أطول السندات الدولية من حيث الأجل، حيث تستحق عام 2055.

ويتم تسويق السندات الأقصر أجلا عند نحو 315 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والسندات أجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس.

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