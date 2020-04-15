«نقل النواب»: مقترح إنشاء مقابر لضحايا كورونا «عنصري»

قال محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن تنفيذ مقترح تدشين مقابر خاصة لضحايا فيروس كورونا، قد يُحدث تأثيرًا سلبيًا على نفسية ذوي الضحايا بإبعاد فقيدهم عن مقابر أسرته وخلق نوع من العنصرية والتمييز ومخالفة العادات في الدفن وترويع المجتمع بحجة أن جثمان شهداء كورونا يؤثر على البيئة.أضاف زين الدين أن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية أكدوا أن جثامين ضحايا كورونا لا تنقل العدوى ولا داعي للخوف من دفنها في المقابر، مؤكدًا ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عن طريق الطب الوقائى والأوبئة بعد الوفاة.وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أنه يجب قصر تنفيذ المقترح على حالة تزايد أعداد الوفيات بشكل كبير وليس من باب عزلهم وإبعادهم عن ذويهم وعائلاتهم أو بحجة العدوى ولعَدم تكرار ما حدث في بعض القرى من بعض الأشخاص غير المسئولين، لافتًا إلى أن أعداد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في مصر بسيطة ولا تستدعي الوصول لمرحلة المقابر الجماعية.