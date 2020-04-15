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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تصرفات المواطنين تجاه كورونا تتسم بالاستهتار

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:36 ص
خالد مشهور
خالد مشهور
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن حالات الزحام التي تشهدها الأسواق رغم كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ وصول فيروس كورونا إلى مصر، تعكس حالة من الاستهتار لدى مجموعة من المصريين، بالرغم من حالة الهلع في البلاد المتمثلة بردود الفعل وتصرفات الناس حين هرعوا لشراء الكمامات بأعداد مبالغ فيها.

وأضاف مشهور أن إقامة هذه الأسواق تمثل مخالفة لقرار رئيس الوزراء والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد وتعريض حياة المواطنين لخطر انتقال هذا الفيروس لهم، مشيدًا بقيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بحملات مكبرة لإزالة الأسواق وسويقات التي مثلت تجمعات خطرة على المواطنين.

وتابع أن الأسواق الشعبية والعشوائية ليست الخطر الوحيد من حيث التجمعات، بل شهدت الأسواق التجارية الكبرى تجمعات مشابهة، إضافة إلى البنوك ومكاتب البريد، الأمر الذي يستدعي تدخل الدولة لإيقاف هذا الخطر.

وأشار النائب إلى أن المواطنين ينقسمون ما بين الاستهتار بالمرض وممارسة الحياة بشكلها الطبيعي دون التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، وجزء آخر أصيب بحالة من الهلع والخوف المرضي، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على صحتهم النفسية، مطالبًا وسائل الإعلام ببث رسائل للتوعية بحجم الخطر وللحفاظ على التوازن النفسي للمواطنين.

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