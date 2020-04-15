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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع جرائم العنف المنزلي ضد الأطفال في تركيا منذ تفشي كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:36 ص
طفل
طفل
هدير سند
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قال موقع "المونيتور" الأمريكي: إن إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي تم يتم تنفيذها لمكافحة فيروس كورونا أدت الي ارتفاع "غير مسبوق" فى تقارير العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال وحوادث الاعتداء عليهم في تركيا، منذ قرار إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد في 16 مارس الماضي في إطار التدابير المتخذة لاحتواء الوباء.

ونقل الموقع عن الناشطة التركية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، سعدت أوزكان إيفي، قولها في تغريدة نشرتها على "تويتر" في بداية شهر ابريل الجاري: "نتلقى الكثير من شكاوى إساءة معاملة الأطفال، قلبي محطم وأشعر بالحزن، وسنفعل كل ما بوسعنا لمساعدتهم".

وأضافت إيفي، وهي معلمة وحائزة على جائزة المرأة الشجاعة الدولية التابعة لوزارة الخارجية التركية، ومديرة الرابطة الدولية لمكافحة إساءة معاملة الأطفال (UCIM) التي تقدم خدمات اجتماعية لدعم الضحايا من الأطفال ومساعدة أسرهم، إن منظمتها تتلقي يوميا ما يقرب من تسع أو عشر شكاوي وتقارير عن إساءة معاملة الأطفال.

وتابعت: "لا يمكننا النوم بسبب الارتفاع الكبير في التقارير، نحتاج إلى عرض إعلانات التوعية الاجتماعية على التلفزيون والوسائط الرقمية لتوعية الأطفال المحرومين وأسرهم."

ولفت "المونيتور" إلى أنه لا تتوفر في تركيا أي إحصاءات رسمية حول إساءة معاملة الأطفال منذ عام 2017، وذلك بعد أن توقف المعهد الإحصائي التركي (TUIK) فجأة عن إصدار بيانات حول هذه القضية.

وأضاف أن مشرع من حزب الشعب الجمهوري المعارض، يدعى أكوس إيلجيزدي، كان قد قام بتقديم شكوى جنائية ضد رئيس المعهد الأحصائي التركي لحجبه المعلومات عن كل ما يخص سوء معاملة الأطفال في البلاد، مؤكدا أن أكثر من 56 ألف طفل تعرضوا للاعتداء الجنسي في تركيا بين عامي 2014 و2017.

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