تفاصيل نتائج إيجابية لـ3 لقاحات جديدة ضد كورونا

كشفت تقارير إعلامية، عن تحقيق نتائح واعدة ومبشرة لـ 3 لقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد، في اختبارات مبكرة على متطوعين في الصين والولايات المتحدة.وذكرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أن شركة "كانسينو بيولوجيكس" باشرت تجارب المرحلة الثانية للقاح محتمل ضد مرض "كوفيد 19".كما أعلن في الولايات المتحدة أيضا عن تجهيز أحد المتطوعين لتلقي جرعة ثانية من اللقاح التجربيي بعد أن تلقى الجرعة الأولى في شهر مارس الماضي.وتركز الاختبارات الأولية حاليا على الأمان لمتلقي اللقاحات، لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية يعد خطوة حاسمة تسمح باختبار اللقاحات لدى العديد من الأشخاص للبحث عن علامات تحميهم من العدوى، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.وأعرب أنتوني فوتشي، مدير الأمراض المعدية في المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، عن أمله في أن تبدأ المرحلة التالية من الاختبار في شهر يونيو المقبل تقريبا.كما بدأ الاستعداد لتجريب لقاح ثالث مؤخرا من إنتاج شركة "إينوفيو فارماسوتيكالز"، شملت الخطوة الأولى منه متطوعين في الولايات المتحدة، على أمل أن يتم توسيع التجارب لتشمل الصين كذلك.ونوه فوتشي إلى أنه إذا استمر فيروس كورونا المستجد في الانتشار على نطاق واسع خلال الصيف والخريف المقبلين، فقد يكون من الممكن إنهاء دراسات أكبر في وقت أقرب بقليل من 12 إلى 18 شهرا التي توقعها في الأصل، أي في منتصف أو أواخر الشتاء المقبل.وقال فوتشي: "إن الولايات المتحدة ليس لديها حتى الآن إجراءات الاختبار والتتبع الحرجة اللازمة لبدء إعادة فتح الاقتصاد الوطني، مضيفا جرعة من الحذر إلى التوقعات المتفائلة بشكل متزايد والصادرة عن البيت الأبيض".وأضاف فوتشى خلال تصريحاته لوكالة أسوشيتد برس: "يجب أن يكون لدينا شيء فعال يمكن الاعتماد عليه، ولم نصل إلى ذلك بعد".وكانت منظمة الصحة العالمية، أحصت مؤخرا أكثر من 16 لقاحا في العديد من الدول، لكن معظمها لا يزال في مراحله الأولى.