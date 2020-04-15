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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.8 %

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:34 ص
النفط
النفط
وكالات
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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم الأربعاء، بمقدار 24 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.8% ليبلغ 29.84 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 38 سنتًا أو ما يعادل نسبة 1.9% إلى 20.49 دولارًا أمريكيًا.

وارتفعت أسعار النفط الخام، امس الثلاثاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل في اليوم، أي ضعف ما اتفقت عليه أوبك وحلفاؤها في وقت سابق.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 22،56 دولار أي بارتفاع بنسبة 0،67% نحو الساعة 3:20 بتوقيت جرينتش، وعادل سعر برنت بحر الشمال تسليم يونيو 32،15 دولار متقدمًا بنسبة 1،29%.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤها ـ أي ما يعرف بتحالف "أوبك+"، الأحد على خفض إنتاجهم بـ9،7 مليون برميل في اليوم في مايو ويونيو.

ويهدف الاتفاق إلى دعم أسعار النفط بعد هبوط تاريخي تسبب به تراجع الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أنه بمثابة هدنة في حرب الأسعار بين السعودية وروسيا نتيجة خلاف في الاستراتيجية الواجب اعتمادها.

وتقلبت الأسعار الإثنين في أعقاب الاتفاق، في حين ما زال المستثمرون قلقين من فائض كبير في الإنتاج، غير أن ترامب أكد أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعف ما اتفق عليه داخل أوبك+.

وقال ترامب: "بعد أن شاركتُ في المفاوضات، أقول إنّ أوبك وشركاءها يتطلّعون إلى خفض 20 مليون برميل يوميًا، وليس 10 ملايين كما تردّد".

وأشار ستيفن إينيس مسئول استراتيجية الأسواق العالمية في "آكسي كورب" إلى أن الفاعلين في الأسواق يركزون حاليا على تحديد حجم الانخفاض في الطلب المدفوع بتفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا إلى أن حجم الانخفاض "لم يحدد بعد ويعني ذلك أن احتمال انخفاض أسعار النفط أيضًا لا يزال واردًا".

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