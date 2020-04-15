هيئة الدواء: الحديث عن لقاح لكورونا سابق لأوانه

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الحديث عن أي أدوية أو لقاحات للوقاية من أو علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ما زال سابقا لأوانه، وأنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء أو لقاح للوقاية من أو علاج الإصابة بهذا الفيروس، حيث أن جميع الأدوية المطروحة ما زالت فى إطار الاستخدام التجريبي.يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والجهود المبذولة من الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد والتى تستوجب تكاتف جميع المؤسسات.وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع باهتمام مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الشأن للوقوف على مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التى تجرى حاليًا لاختبار مدى فاعلية وأمان الأدوية المقترحة لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid 19 بمختلف دول العالم.وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين مراجعة مقدمى الخدمات الصحية فى هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.