الوفد: لا بد من الاصطفاف خلف الجيش والشرطة لمواجهة الإرهاب

نعى المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، الشهيد المقدم محمد الحوفي، الضابط بالأمن الوطني، والذي استشهد خلال مداهمة وزارة الداخلية لوكر للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية مساء أمس.وتقدم قوطة، في بيان، بخالصة التعازي لأسرة الشهيد الراحل، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، حيث نتج عن الاشتباك مع العناصر الإرهابية إصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن رجال الداخلية يقدمون أرواحهم فداء للوطن بكامل إرادتهم للزود عنه وحماية جميع أطياف الشعب المصري في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم.وطالب قوطة، بتكاتف الجميع والاصطفاف الوطني لدعم القوات المسلحة والشرطة كونهما خط الدفاع الأول لمصر ضد الإرهاب.وأشار إلى أن هذه العناصر الإرهابية كانت تستعد لعميات إرهابية وتفجيرات موسعة خلال الأيام المقبلة حيث تعتنق المفاهيم التكفيرية وتستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.ووقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية في منطقة الأميرية، أسفرت عن تصفية المجموعة الإرهابية، واستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة.وكانت تحريات قطاع رجال الأمن الوطني رصدت تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية في حوالي الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، في شارع "ناصوح" بالمنطقة بالقرب من منطقة حدائق الزيتون، وحاولوا الاحتماء به، والتجهيز لتنفيذ عدة مخططات عدائية ضد البلاد.وانتقلت قوات مكافحة الإرهاب إلى موقع الخلية وتمكنت من تأمين أهالي المنطقة والتعامل مع الإرهابيين.