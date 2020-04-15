تقرير بريطاني: أردوغان يستغل كورونا ليظهر في دور الرئيس الإنسان

قال موقع ميدل إيست أون لاين البريطاني: ِإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول الظهور بمظهر الدولة الإنسانية التي تقدم المساعدات للدول المتضررة والمحتاجة، مستغلا بذلك فيروس كورونا، حيث تقوم تركيا بارسال معدات طبية إلى عدة دول في محاولة للظهور في شكل إنساني لائق، في الوقت الذي قررت فيه العفو العام عن السجناء فيما عدا آلاف الصحفيين والسياسيين.وأضاف الموقع: تقوم تركيا بمحاولة الظهور كقوة إنسانية كبرى في وسط جائحة الفيروس التاجي، وذلك عن طريق إرسال معدات طبية إلى إيطاليا وإسبانيا وحتى الأدوية إلى أرمينيا، رغم تضرر تركيا بشدة من تفشي الفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من 1300 شخص لكنها ما زالت ترسل الموارد الطبية لمساعدة البلدان الأخرى المحتاجة.فيما أقر البرلمان التركي يوم الثلاثاء، قانونًا سيشهد الإفراج عن آلاف السجناء للحد من انتشار الفيروس التاجي في سجون البلاد المكتظة، ولكنه استبعد الصحفيين المسجونين وغيرهم ممن ينتظرون المحاكمات بتهم "الإرهاب" الزائفة المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة لعام 2016.في الأسابيع الأخيرة، قامت تركيا بتوريد أقنعة ولبزات واقية وهلام كحول مائي لإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وجميعها من بين الأكثر تضررًا في أوروبا.أشارت جانا جبور، خبيرة الدبلوماسية التركية في جامعة ساينس بو في باريس، إلى أن رد الفعل التركي على المساعدة الإنسانية ليس بجديد، وقالت جبور: "الرئيس رجب طيب أردوغان كان يريد دائما وضع تركيا في مظهر أن لديها قوة إنسانية سريعة لإنقاذ المحتاجين سواء كانوا أقليات مسلمة مضطهدة أو دولا تعرضت لكوارث طبيعية".وفقا للقانون الجديد، المدعوم من حزب العدالة والتنمية في أردوغان، بالإفراج المؤقت عن 45 ألف سجين في محاولة لتخفيف العبء على السجون التركية المكتظة والحد من انتشار الفيروس داخلها.